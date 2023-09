Luxemburgo vira opção no Santos, mas divide diretoria

Alvo antigo do Santos na temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Corinthians. O treinador não resistiu à pressão da torcida e acabou desligado do clube. Contudo, mesmo sendo entusiastas do trabalho do comandante, o Peixe não deve mudar seus planos e deve dar um voto de confiança para Marcelo Fernandes.

O nome de Luxa foi ventilado no Comitê de Gestão do Peixe há pouco mais de uma semana, logo após a queda do uruguaio Diego Aguirre. Uma negociação não foi iniciada, mas o coordenador de futebol do clube, Alexandre Gallo chegou a fazer uma sondagem pelo treinador. Contudo, sua permanência no Corinthians acabou virando o principal entrave na época.

Assim, o futuro técnico do Santos depende muito do que vai acontecer no duelo contra o Vasco. As equipes se enfrentam neste domingo (1), na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá no comando o interino Marcelo Fernandes, que, caso consiga a vitória, deve acabar sendo efetivado. Já em caso de derrota, Vanderlei Luxemburgo volta a ser pauta no Alvinegro Praiano.

O ”Pofexô” tem entusiastas como Alexandre Gallo e outros dirigentes dentro do Santos. Contudo, também coleciona algumas rejeições. Assim, seu nome não seria unanimidade no Peixe.

Diretoria do Santos dividida sobre Luxemburgo

Campeão brasileiro em 2004 e bicampeão paulista (2006 e 2007) dirigindo o Santos, Luxemburgo tem respaldo na Vila Belmiro, mas não chega a ser o preferido da diretoria. No ano passado, antes da contratação de Odair Hellmann, o treinador negociou com o presidente Andres Rueda, mas teve seu nome vetado quando levado ao Comitê de Gestão.

Uma parte da diretoria entende que Luxemburgo pode dar um choque no elenco do Santos, para ajudar na briga contra o rebaixamento. Por outro lado, um outro grupo entende que o treinador está ultrapassado e não seria o nome ideal para o momento do Peixe.

O presidente do clube, Andrés Rueda, tem colocado a opinião dos jogadores como prioridade e, por isso, está prestes a dar um voto de confiança a Marcelo Fernandes. Além do elenco, alguns membros do Comitê de Gestão também querem apostar no interino. Mas Luxemburgo não tem seu nome completamente descartado.

