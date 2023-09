Hoffenheim x Borussia Dortmund: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira (29), Hoffenheim e Borussia Dortmund se enfrentam às 15h30 na partida de abertura da 6ª rodada da Bundesliga, na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim. O jogo vale a liderança provisória da competição e terá transmissão ao vivo do SporTV e da OneFootball.

Como chega o Hoffenheim?

Com uma campanha regular na Bundesliga, o Hoffenheim atravessa seu melhor momento na temporada e promete dificultar a vida do Dortmund nesta sexta-feira. O time comandado pelo técnico Pellegrino Matarazzo vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Alemão e vai usar a vantagem de jogar em casa para somar pontos contra um concorrente direto pelas primeiras posições na tabela.

No momento o Hoffenheim é o quinto colocado com 12 pontos, sendo um a menos que o líder Bayern. Dessa maneira, em caso de novo triunfo em casa, o Hoffenheim vai dormir na liderança da Bundesliga.

Ao mesmo tempo, Florian Grillitsch, Stanley Nsoki, Marco John, Bambase Conte e Dennis Geiger, todos lesionados, são desfalques da equipe para esta sexta-feira.

Como chega o Borussia Dortmund?

Apesar da invencibilidade na Bundesliga, o Dortmund é apenas o sexto colocado, com 11 pontos. Mas, a equipe vem de duas vitórias consecutivas e quer emplacar a terceira para dar um salto na tabela e assumir a liderança provisória nesta sexta-feira. Ou seja, um triunfo deixaria a equipe com 14 pontos, sendo um de vantagem para o Bayern de Munique, que inicia esta 6ª rodada no topo da tabela.

No entanto, o técnico Edin Terzic não terá à disposição o meia Marcel Sabitzer, o atacante Julien Duranville, e os laterais Mateu Morey e Thomas Meunier todos em recuperação de suas respectivas lesões.

Hoffenheim x Borussia Dortmund

6ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 29/09/2023, às 15h30 (de Brasília)

Local: Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim (ALE)

Hoffenheim: Oliver Baumann; Ozan Kabak, John Brooks, Kevin Vogt; Pavel Kaderabek, Promel, Stach, Robert Skov; Andrej Kramaric, Beier e Bebou. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Ryerson, Mats Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Donyell Malen, Marco Reus, Julian Brandt e Haller. Técnico: Edin Terzic.

Onde assistir: SporTV e OneFootball

