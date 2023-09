Flamengo e Tite alinham detalhes finais do contrato

Flamengo e Tite estão apalavrados e muito próximos de firmar um acerto. Houve, inclusive, um jantar entre o técnico e a diretoria no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (27). Porém, para o treinador assinar o contrato com o clube carioca, as duas partes ainda precisam ajustar os últimos ponteiros. Assim, falta definir o dinheiro relativo à premiação, segundo informações do colunista Renato Maurício Prado, do site “Uol”.

Tite pede um pouco mais do que o Flamengo ofereceu por títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Chegando a um acordo relativo a esta questão, o ex-treinador da Seleção Brasileira será, enfim, anunciado pelo Mais Querido.

Enquanto Tite ainda negocia estes detalhes finais, Jorge Sampaoli, próximo de rescindir o contrato com o Flamengo, ainda comanda as atividades no Ninho do Urubu. Com o sinal verde de Tite, o Rubro-Negro anuncia, em seguida, a demissão do comandante argentino.

Ainda na quarta-feira, o Corinthians demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo e fez um aceno a Tite. No entanto, o técnico, de imediato, rechaçou conversar com o Timão e avisou aos paulistas que fechará com o Flamengo.

Tite está no mercado desde o fim da última Copa do Mundo, torneio pelo qual foi eliminado nas quartas de final, após derrota da Seleção Brasileira, nos pênaltis, para a Croácia. A ideia do treinador era tirar um ano sabático e priorizar propostas da Europa. Entretanto, as ofertas do Velho Continente não o seduziram.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.