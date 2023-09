Benfica x Porto: escalações e onde assistir

O maior clássico de Portugal movimenta a 7ª rodada do Campeonato Português nesta sexta-feira (29). Benfica e Porto se enfrentam às 16h15, em confronto direto pela liderança isolada da competição. Os dois grandes clubes do país se enfrentam no Estádio da Luz, em Lisboa, e vai reeditar a final da Supercopa de Portugal disputada no início desta temporada, que terminou com vitória dos Encarnados por 2 a 0. O duelo terá transmissão ao vivo do Star+.

Como chega o Benfica?

Após estrear no Campeonato Português com derrota, os Encarnados emplacaram uma sequência de cinco vitórias (a melhor da competição até o momento) e entrou de vez na briga pela liderança. No momento, o Benfica é o terceiro colocado da competição, com 15 pontos, sendo um a menos para o Sporting e Porto, que aparecem no topo da tabela da liga portuguesa.

Assim, os Encarnados querem aproveitar a vantagem de jogar em casa, com o apoio de seus torcedores, para chegar a sexta vitória consecutiva e assumir a liderança isolada da competição.

Além disso, a boa notícia para o torcedor encarnado é que o técnico Roger Schmidt não terá desfalques para o clássico desta sexta-feira e poderá entrar em campo com força máxima diante do Dragão.

Como chega o Porto?

Por outro lado, o Dragão é o vice-líder do Campeonato Português e fica atrás do líder Sporting apenas pelos critérios de desempate (saldo de gols). Assim, a equipe chega para o clássico invicta na competição e vai tentar superar o Benfica em pleno Estádio da Luz para assumir o topo da tabela e segurar um concorrente direto ao título.

Ao mesmo tempo, o técnico Sergio Conceição segue sem contar com o atacante brasileiro Evanílson e o lateral esquerdo Zaidu. Além disso, o zagueiro luso-brasileiro Pepe aparece como dúvida, mas o Porto não especificou se o jogador tem alguma lesão.

Benfica x Porto

7ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 29/09/2023, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Benfica: Trubin; A. Bah, Otamendi, Morato e Aursnes; Florentino, Kocku e João Mário (Di Maria); Rafa Silva, David Neres e Musa. Técnico: Roger Schmidt.

Porto: D. Costa; João Mario, F. Cardoso (Pepe), D. Carmo e Wendell; Varela, Eustaquio, Franco, Jaime e Galeno; Taremi. Técnico: Sergio Conceição.

Onde assistir: Star+

