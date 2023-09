Pato é novamente cortado e deve sair do São Paulo em 2024

O atacante Alexandre Pato está cada vez mais distante de acertar sua permanência no São Paulo. O jogador ficou mais uma vez fora da lista de relacionados e nem no banco esteve no duelo contra o Coritiba, nesta quarta-feira (27), no Morumbi, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o futuro do atleta não deve ser no Morumbi.



É a terceira vez nas últimas quatro partidas que o jogador não fica nem no banco. Ele não foi relacionado para as duas partidas da final da Copa do Brasil contra o Flamengo e ficou fora, novamente, no duelo contra o Coxa. O técnico Dorival Júnior vem optando por Calleri e Lucas no time titular, além de deixar David, Juan e Luciano, ídolo do clube, como opções.

Com contrato apenas até o fim deste ano, Pato não tem uma cláusula de renovação automática. Em seu vínculo, o jogador possui apenas bônus financeiros por metas estabelecidas. Assim, a permanência do atacante na próxima temporada vem ficando cada vez mais distante.

Após o duelo contra o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro, Pato reclamou dos poucos minutos dentro de campo e manifestou a vontade de querer jogar mais. A reclamação deu pouco resultado. Desde então, ele entrou contra Internacional e Fortaleza, em ambos, por volta dos 35 minutos do segundo tempo e sem destaque. Dorival admitiu que gosta do jogador, mas vem preferindo outras opções.

“Pato continua trabalhando, intensificando, e quando eu achar que preciso colocar ele… Eu sempre gostei muito do atleta, não tem outra forma de pensar. Nesse momento estou priorizando quem, na minha visão, está um pouco à frente e tentando extrair o melhor”, justificou Dorival.

