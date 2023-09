Jogador do Cruzeiro diz receber nudes com frequência nas redes sociais

Apontado como um dos galãs do Cruzeiro, o volante Lucas Silva faz sucesso com a mulherada. Inclusive, ele garante que isso lhe rende várias mensagens nas redes sociais.

Em entrevista à “Rádio Itatiaia”, o volante garantiu que é comum receber nudes de mulheres com frequência. Aliás, de acordo com ele, a situação aumenta no fim de semana.

“Depende da situação. Às vezes mais, às vezes menos. No fim de semana, acelera”, disse o jogador, que brincou ainda que, ao ser campeão, o número aumentou.

“O recorde foi quando a gente foi campeão. Aí bombou, eu perdi a conta”, completou aos risos.

Solteirão em Belo Horizonte, Lucas Silva disse que, às vezes, deixa “acertar” quando tem alguma coisa interessante.

“De vez em quando aparecem umas ‘pedradas’ lá. De vez em quando, a gente desvia de algumas. Em outras, a gente fica parado e deixa acertar. Sempre tem alguma coisa interessante. Estou solteiro, fechado com o Cruzeiro”, concluiu.

Com ou sem nudes, o volante Lucas Silva está focado no próximo duelo do Cruzeiro. Será contra o América-MG, no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A Raposa, atualmente, está a quatro pontos da zona de rebaixamento. O time de Zé Ricardo está com 29 pontos, na 13ª colocação do Brasileirão.

