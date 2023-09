Duílio vai atrás de Mano, após dizer que não contrataria o treinador

Quem nunca disse que não voltaria mais com aquela pessoa, mas se arrependeu? É assim a saga do Corinthians em busca de um novo treinador. O presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, vai se reunir nesta quinta-feira (28), com Mano Menezes, para negociar a chegada do técnico ao Parque São Jorge. Contudo, o mandatário já afirmou que não gostaria de ter o treinador durante seu período no Alvinegro.

Não foi apenas uma vez que Duílio disse publicamente que não contrataria Mano Menezes em seu mandato. Ele deu um longo discurso ao programa “Roda Viva’, da TV Cultura, explicando os motivos pelos quais não queria o treinador no Timão.

“Não tenho nada contra o Mano, já convivi, trabalhei, gosto dele. Só acho que a forma dele de trabalhar é diferente do meu jeito como pessoa, o jeito de lidar no dia a dia, só isso. Mas o Mano é um excelente treinador, sabe montar time. O Corinthians ganhou quantos títulos com ele? Tudo o que ele fez pelo clube, os times que ele montou… Mas é uma questão, não pessoal minha e dele, mas a forma de ser da pessoa. Filosofia, dia a dia, não se encaixa muito com o meu jeito de ser. Só por isso”, disse Duílio;

Contudo, faltando apenas três meses para o fim de seu mandato, Duílio procurou Mano Menezes para assumir o Corinthians na reta final da temporada. A prioridade do mandatário era Tite, que está encaminhando seu acerto com o Flamengo. Assim, o treinador virou o plano B do Timão e deve acertar com o Alvinegro para sua terceira passagem.

Mano coleciona polêmicas com diretor do Corinthians

Mais do que Duílio, o principal fator de resistência ao retorno de Mano Menezes ao Corinthians era Roberto de Andrade, ex-diretor de futebol que deixou o cargo em março deste ano. Os dois acumularam rixas durante a primeira passagem do treinador em 2009. Os imbróglios desgastaram o trabalho do técnico no Parque São Jorge.

Por exemplo, quando Roberto era vice-presidente administrativo, em 2009, ele teria sido vetado de acompanhar alguns treinos da equipe junto de outros membros de seu grupo por ordem de Mano. Por conta disso, o diretor começou a se irritar com o treinador.

Contudo, com Roberto de Andrade fora do Timão, Duílio viu mais liberdade para negociar com o treinador. Mano tem o aval do ex-presidente Andrés Sanchez e de André Negão, candidato do grupo da situação na eleição presidencial do clube. Caso a oposição, liderada por Augusto de Melo, vença o pleito, o trabalho do técnico deve passar por uma avaliação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook