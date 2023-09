Guilherme Arana é convocado para a Seleção Brasileira

Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi convocado pela Seleção Brasileira nesta quinta-feira (28), para participar dos compromissos da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz para a Data Fifa de outubro. O Brasil encara a Venezuela e o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Assim, o lateral-esquerdo vai substituir Caio Henrique, do Monaco, cortado por motivo de lesão.

Caio Henrique, de 26 anos, machucou o joelho esquerdo durante uma partida do Monaco contra o Nice, onde sua equipe perdeu por 1 a 0 na última sexta-feira (22). O lateral-esquerdo teve uma “torção no joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior”, segundo o clube francês, e vai precisar passar por cirurgia.

Além disso, Caio Henrique é o jogador com mais assistências no Campeonato Francês nesta temporada. Ao todo foram quatro em seis partidas.

Dessa maneira, além de Guilherme Arana, Renan Lodi, que joga no Olympique de Marselha, é o outro lateral-esquerdo à disposição de Fernando Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.