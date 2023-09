Neymar está ‘chateado’ com nova casa na Arábia Saudita

O atacante Neymar resolveu ironizar ao conhecer a nova casa na Arábia Saudita. A publicação no Instagram do jogador do Al-Hilal foi nesta quarta-feira (27).

Inicialmente, o atleta brincou com o fato de a casa não ter “25 quartos”, nem “garagem para oito carros”. No texto dentro dos stories, o atleta escreveu que estava “chateado”.

“Saindo de casa, vim aqui conhecer a casa. Não estou muito feliz porque não tem 25 quartos como eu pedi, garagem para oito carros, entre outras coisas. Mas tá bom, não é?”, disse.

A ironia do atleta, no entanto, tem sentido. Ao fechar com seu novo clube, várias especulações surgiram em torno das exigências que o atleta fez para fechar com o Al-Hilal.

Neymar deixou o PSG, da França, no dia 15 de agosto, e foi anunciado pelo clube saudita para contrato de dois anos. No novo vínculo, Neymar vai ganhar 160 milhões de euros por temporada (R$ 847,6 milhões).

O Al-Hilal de Neymar entra em campo nesta sexta-feira (29), às 15h (de Brasília), contra o Al-Shabab, no Estádio Príncipe Faisal Bin Fahd, em Riad, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

