Polícia vê partida entre Boca e Palmeiras como ‘alto risco’

O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors nesta quinta-feira (28), às 21h30, na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Contudo, a partida não carrega só a emoção da disputa de uma vaga para a grande final, mas também um alto risco para quem comparecer ao estádio. Isso porque a polícia argentina teme confusões no entorno do local.

O Comitê de Segurança do Futebol da prefeitura de Buenos Aires anunciou uma ampla operação para a partida na Bombonera. É esperado que cerca de 1.100 policiais divididos em três redes de segurança estejam no perímetro do estádio. O Ministério da Justiça e Segurança Municipal recomendou que os torcedores entrassem no local com antecedência, para evitar aglomeração.

De acordo com a polícia argentina, os torcedores do Palmeiras se reunirão às 15h, em Puerto Madero, e, aqueles que tiverem ingresso, terão uma escolta especial para o estádio. O temor fica por conta do número de palestrinos que foram a Buenos Aires sem entradas compradas.

Além disso, a polícia informou que estrangeiros podem acabar presos se rasgarem ou queimarem dinheiro no país. A prática ficou comum quando brasileiros vão à Argentina e provocam o torcedor adversário por conta da desvalorização do dinheiro local. A medida visa impedir a provocação e incitação de violência nos estádios daquele país.

Assim, Palmeiras e Boca Juniors começam a definir quem será o finalista nesta quinta-feira. O jogo decisivo está marcado para o dia 5 de outubro, na semana que vem. Aliás, quem avançar encara Fluminense ou Internacional na grande decisão. O primeiro jogo no Maracanã acabou empatado em 2 a 2.

