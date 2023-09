Arboleda tem lesão detectada e desfalca o São Paulo por um mês

O zagueiro Arboleda foi diagnosticado com um estiramento na coxa esquerda e pode desfalcar o São Paulo por até um mês. O defensor sentiu dores ainda no começo da final da Copa do Brasil, na qual o Tricolor superou o Flamengo, no Morumbi e ficou com o título. O equatoriano ficou apenas seis minutos em campo na decisão.

Arboleda vinha sentindo desgaste na região há um tempo e foi até poupado de algumas partidas para não ter problemas. Ele chegou a ser dúvida para o primeiro jogo da final, após se contundir defendendo a seleção do Equador. Mas conseguiu atuar os 90 minutos no Maracanã.

Na decisão, Arboleda acabou substituído por Diego Costa. Aliás, o garoto formado em Cotia deve seguir no time titular até o retorno do equatoriano. Devido ao grande número de jogadores para a posição após o retorno de Ferraresi, o defensor retornará somente quando estiver com 100% de fisicamente. Alan Franco, Beraldo e Matheus Belém são as outras opções de Dorival Júnior.

Por fim, o equatoriano se junta a Galoppo, Patryck, Erison e Marcos Paulo no departamento médico do São Paulo. Igor Vinicius segue em transição física, mas sem previsão para retornar aos gramados.

