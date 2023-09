Marcelo Fernandes deve repetir escalação do Santos contra o Vasco

O Santos se prepara para encarar o Vasco, neste domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ganhou grande importância, já que as duas equipes brigam diretamente contra o rebaixamento. Além disso, um triunfo do Peixe pode tirar a equipe da zona de descenso. E, para isso, o técnico Marcelo Fernandes deve repetir o time que venceu o Bahia, no último compromisso.

O objetivo é dar sequência e repetir um esquema que resultou em uma boa atuação da equipe. O triunfo diante do Bahia foi bem visto por diretoria, jogadores e torcedores, fazendo com que o nome do interino Marcelo Fernandes ganhasse força para comandar a equipe até o final da temporada.

Um dos pontos em que o Santos demonstrou evolução foi na parte defensiva. Mesmo com o Bahia abusando das jogadas pelos lados do campo e cruzamentos para a área, o Peixe foi seguro, soube suportar a pressão e cometeu poucas falhas. Além disso, as entradas de Lucas Braga e Kevyson como alas deram ao Peixe uma válvula de escape por ambos os lados, principalmente pela esquerda.

Por fim, Soteldo deve seguir fazendo dupla de ataque com Marcos Leonardo, com Jean Lucas segue como segundo volante, sua posição de origem. Este último vinha atuando mais pelos lados, com Diego Aguirre, e começou a cair de produção. Mendoza segue como principal desfalque.

Quem Marcelo Fernandes vai mandar a campo?

Assim, o Santos que encarar o Vasco deve ter: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Marcos Leonardo e Soteldo.

