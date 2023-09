Newcastle encaminha renovação de contrato de Bruno Guimarães

O brasileiro Bruno Guimarães está perto de renovar seu contrato com o Newcastle. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador de 25 anos tem um acerto com a equipe britânica e deve assinar o novo vínculo nos próximos dias.

Atualmente, o ex-jogador do Athletico tem contrato com os Magpies até junho de 2026. O novo vínculo, porém, terá duração de dois anos a mais, até junho de 2028. A multa rescisória será de 100 milhões de libras (R$ 616 milhões).

Bruno Guimarães é um dos principais nomes do Newcastle, que está em alta no futebol inglês desde o fim de 2021. Na ocasião, o clube foi comprado pelo Fundo de Investimentos Público (PIF) da Arábia Saudita, que colocou a equipe em um patamar elevado.

O meio-campista brasileiro chegou ao Newcastle em janeiro de 2022, depois de se destacar pelo Lyon, ao custo de 52 milhões de euros (R$ 312 milhões na ocasião). Ao todo, ele tem 65 partidas pela equipe alvinegra, com 11 gols e sete assistências.

Além da boa fase no clube, Bruno Guimarães também está valorizado na Seleção Brasileira. O jogador disputou a última Copa do Mundo e foi titular nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026. Para a Data Fifa de outubro, ele está novamente convocado.

