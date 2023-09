Palmeiras x Boca Juniors, AO VIVO, coma Voz do Esporte, às 20h

Palmeiras e Boca Juniors fazem, na noite desta quinta-feira (28/9), na Bombonera, a partida de ida semifinal da Libertadores. O jogo será às 21h30 (de Brasilia) e o Verdão, que tenta recuperar a hegemonia do futebol continental, sabe que terá uma parada dura na Argentina. É um dos jogos mais esperados dos últimos tempos, pela força das equipes e importância da competição. E para que ninguém perca nada deste jogão, a Voz do Esporte fará uma cobertura que começa bem antes. Afinal, trará um pré-jogo a partir das 20h sob a batuta de Ennio Ricanelo, que também narra a partida.

Além de Ennio Ricanelo na narração, a cobertura raiz da Voz conta com João Miguel nos comentários e Rogério Souza nas reportagens. E mais: terminou o jogo, siga com a Voz, que trará a repercussão e o pós-jogo, com transmissão até meia-noite. Não dá pra perder nenhum detalhe.

