Ancelotti celebra retorno de Vini Jr no Real Madrid após lesão

Recuperado de lesão após um mês afastado dos gramados, o brasileiro Vini Jr entrou em campo na vitória do Real Madrid sobre o Las Palmas na última quarta-feira. Após a partida, o camisa 7 ouviu elogios do técnico Carlo Ancelotti, que afirmou que o atacante será titular na próxima partida.

“Entrou com muita vontade, muito desejo de ajudar a equipe. Depois de um mês, sente o ritmo, falta algo, mas está totalmente recuperado. Preparamos para o sábado, quando ele, sim, estará (desde o início)”, declarou Ancelotti.

Vini sofreu uma lesão muscular na coxa direita no dia 25 de agosto, contra o Celta de Vigo. Diante do problema, ele perdeu os dois primeiros jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Para a próxima Data Fifa, em outubro, porém, ele está convocado.

No próximo fim de semana, o Real Madrid enfrenta o Girona, líder do Campeonato Espanhol, pela oitava rodada da La Liga. Como adiantou o técnico Carlo Ancelotti, Vini Jr deverá ser titular. O jogo vale a primeira colocação do torneio. As equipes estão separadas por um ponto.

