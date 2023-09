Torcedor de clube argentino é baleado e fica em estado ‘delicado’

Na prévia da rodada pela Copa da Liga Argentina onde haverão diversos clássicos como, por exemplo, Colón e Union, o problema da violência volta a aparecer de maneira bastante aguda. Porém, dessa vez, em nada tem a ver com duelos envolvendo torcedores de mais de um clube argentino.

Segundo informações vindas da província de Santa Fe, um torcedor do Colón que pertence a uma das organizadas do clube (Los de Siempre) foi baleado enquanto estava próximos ao estádio de propriedade do Sabalero, o Brigadier General Estanislao López.

A vítima que teve apenas sua idade (19 anos de idade) e apelido (Turrito) revelados chegou a se mobilizar alguns metros, mas acabou caindo em frente a um supermercado antes de ser devidamente conduzido ao Hospital Cullem, menos de dois quilômetros de distância do estádio do Colón.

Nao há muitos detalhes sobre qual o quadro clínico de Turrito no momento. Porém, no único posicionamento recente, a informação é de que o estado do paciente é considerado como ‘delicado’.

Segundo informações que já foram apuradas até o momento, o ataque tem ligação com conflitos envolvendo outra organizada do clube santafesino, La Negrada, algo que já possui histórico de outros ataques mútuos recentes.

