Luciano tem futuro incerto no São Paulo para 2024

Um dos jogadores mais identificados com o clube, Luciano cravou ainda mais seu nome no São Paulo, após conquistar a Copa do Brasil. O desejo do atacante em conquistar este título foi demonstrada pelo atleta nos últimos meses, que chegou a recusar uma oferta da Arábia Saudita, para se tornar de vez ídolo no Morumbi. Contudo, seu futuro no Tricolor é incerto.

Luciano e seus empresários acreditam que os sauditas voltarão a fazer carga pela sua contratação no fim do ano. E caso isso aconteça, será difícil para o São Paulo mantê-lo no elenco. Com 30 anos, o atacante vê o interesse como uma última possibilidade de grande transferência para o futebol do exterior. Além disso, conseguir garantir um último grande salário também agrada.

Se receber uma oferta boa, os dias de Luciano no Morumbi podem estar contados. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2024 e viu, nos últimos meses, seu espaço diminuir no elenco. Ainda muito importante e querido pelo torcedor, o camisa 10 enfrenta uma forte concorrência no time titular após a chegada de Lucas Moura. Com a expectativa de James Rodríguez atingir seu melhor nível em 2024, a situação pode ficar ainda mais difícil.

Contra o Flamengo, pelas finais da Copa do Brasil, Luciano começou os dois embates no banco de reservas, mas foi acionado no segundo tempo das duas partidas. Tudo isso acaba sendo considerado quando ofertas aparecerem.

Números de Luciano pelo São Paulo

Luciano soma 63 gols e 21 assistências em 188 partidas com a camisa do São Paulo. É o jogador do atual elenco que mais balançou a rede pelo clube. Ele inclusive marcou contra o Coritiba, nesta quarta-feira (27), pelo Brasileirão. Contudo, é possível falar que seu nome está gravado nos corredores do Morumbi.

