Sampaoli segue rotina e dá mais um treino no Ninho do Urubu

Sem conversas com dirigentes sobre o seu futuro no Flamengo, Jorge Sampaoli dirigiu mais um treinamento no time carioca, na manhã desta quinta-feira (28). Enquanto o argentino segue a sua rotina no Ninho do Urubu, a cúpula rubro-negra trabalha para acertar os últimos detalhes do acordo com Tite.

Segundo o “ge”, Sampaoli chegou a encontrar Marcos Braz e Bruno Spindel durante a semana no centro de treinamento. Entretanto, eles não chegaram a tratar da saída do treinador argentino. O técnico, no entanto, sabe que está na corda bamba e que, em breve, deve ser comunicado de sua demissão.

Por outro lado, o elenco rubro-negro demonstra insatisfação pela incerteza de quem dirigirá a equipe no sábado contra o Bahia, às 16h, no Maracanã. Os jogadores buscam informações com empresários e até mesmo com a imprensa, uma vez que não obtém informações com os próprios dirigentes.

O que falta para Flamengo e Tite chegarem a um acordo?

Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com Tite na noite de quarta-feira para encaminhar o acordo do treinador com o Flamengo. Atualmente, as partes se esbarram em questões financeiras, como definir o dinheiro relativo à premiação.

Além disso, ainda há um hiato entre o desejo do treinador e o do Flamengo. Afinal, Tite garantiu que quer trabalhar no time carioca, mas a partir de 2024. Já a cúpula rubro-negra quer o treinador em imediato. A expectativa é que um acordo seja firmado nos próximos dias e, assim, o clube anuncie a saída de Sampaoli.

Mas, além de fechar com Tite, o Flamengo também precisa resolver um detalhe na demissão de Sampaoli. O clube quer pagar a multa rescisório do técnico, atualmente entre R$ 8 e R$ 9 milhões, em parcelas. O treinador, no entanto, quer o valor à vista.

