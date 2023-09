Após Copa América, Cuéllar reencontra Neymar pela Liga Saudita

Neymar e Cuéllar voltam a se enfrentar dois anos depois do último confronto entre o atacante e o volante colombiano. Em 2021, porém, eles se encontraram na Copa América em partida de suas seleções. Este ano, pela Liga Saudita, voltam a duelar nesta sexta-feira (29), às 15h (de Brasília), Al-Hilal e Al Shabab, respectivamente suas equipes.

Na ocasião do confronto, entretanto, pela Copa América de 2021 o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1. Porém, o colombiano, atualmente no Al Shabab, disse ter conseguido efetuar boa marcação sobre o brasileiro, atacante do Al-Hilal.

“A cada rodada, nós marcadores, enfrentamos os principais atacantes do futebol mundial e desta vez não será diferente. Neymar é um grande jogador, mas estou preparado para desempenhar meu papel dentro de campo e ajudar minha equipe na competição”, disse Cuéllar, camisa 6 do Al Shabab.

Na 11ª posição, o time do colombiano tem oito pontos e vem motivado após classificação na Copa do Rei, depois de vencer o Al Batin por 2 a 1, na prorrogação.

Vice-líder na Liga com 17 pontos, um a menos que o líder Al-Ittihad, a equipe de Neymar também se classificou na Copa depois da vitória sobre o Al Jabalain, pelo placar de 1 a 0.

