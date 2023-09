Léo Jardim exalta boa fase e projeta duelo com o Santos: ‘Mais uma guerra’

Em ascensão, o Vasco segue sua arrancada e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao derrotar o América-MG, na última segunda-feira (25). Um dos pilares da boa fase é o goleiro Léo Jardim, que fez defesas importantes diante do Coelho, na Arena Independência. Em entrevista coletiva, o arqueiro voltou a dizer que quer escrever sua história no Cruz-Maltino e projetou a partida decisiva contra o Santos, na Vila Belmiro.

“Eu vim para o Vasco para escrever a minha história no clube e buscar o meu espaço. Independente de qualquer coisa, sou um cara que me dedico muito nos treinamentos. Dou o meu melhor, justamente para conseguir fazer o meu melhor e ajudar nos jogos. Não tem muito segredo”, afirmou o goleiro.

Mais um jogo de seis pontos O goleiro projetou o duelo contra o Santos, no domingo (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Para Jardim, apesar da equipe estar fora do Z4, o confronto será “mais uma guerra”. Além disso, cabe ressaltar que a diferença entre os adversários é de apenas dois pontos, e o Peixe é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

“Sabemos que será mais uma guerra, um jogo muito difícil. Temos que encarar esse jogo como temos encarado todos os outros. Sabemos que saímos da zona, mas ainda tem muito campeonato pela frente. É continuar encarando os jogos como temos feito. Jogo a jogo. Cada jogo é encarado como fosse uma final”, destacou.

“Como tivemos só um treinamento e quem jogou fez um trabalho separado, a gente ainda não teve muita oportunidade de passar coisa do jogo. Mas sabemos que será um jogo muito difícil como todos tem sido até agora. A nossa mentalidade é ir lá e fazer um grande jogo. Sabemos que será difícil, estádio cheio. Mas sabemos que temos condição de fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo. Sabemos que para eles também é uma final”, completou Léo.

Chegada do comandante argentino

No returno, o Gigante da Colina mudou sua postura em campo e passou a ser competitivo e ter as linhas mais equilibradas. Nesse sentido, desde que Ramón Díaz assumiu o comando, o comportamento mudou da água para o vinho, o que reflete diretamente na arrancada e no alto aproveitamento nos últimos oito jogos.

“Muitas vezes quando tem a troca de comissão, muda todo o ambiente. Eles souberam aproveitar bem essa mudança. Todo mundo se equiparou de novo para aproveitar o espaço. Eles souberam lidar e aproveitar a situação de uma maneira positiva”, elogiou, antes de complementar: