Expulsão de Samuel Xavier é prevista por Fernando Diniz; entenda

Samuel Xavier acabou sendo um dos protagonistas do empate entre Fluminense e Internacional. O lateral, afinal, recebeu um cartão vermelho aos 45 minutos do primeiro. A expulsão do jogador, no entanto, não pegou Fernando Diniz de surpresa.

O treinador, afinal, gosta de simular este tipo de situação nos treinos do Fluminense. O técnico frequentemente pede para os jogadores tricolores realizarem ataques ofensivos mesmo em desvantagem numérica. A informação é do “ge”.

Treinos do Diniz

O Fluminense, assim, é treinado diariamente para saber jogar com menos peças em campo. A equipe tricolor, portanto, já tinha uma ideia de como se comportar depois da expulsão de Samuel Xavier no primeiro tempo.

Apesar do cartão vermelho, os jogadores tricolores não deixaram de atacar. O Fluminense, afinal, conseguiu construir chances no segundo tempo e acabou sendo presenteado com um gol de Cano no fim da partida.

Felipe Melo, aliás, concedeu uma entrevista para imprensa depois do jogo e deu mais detalhes sobre os treinos de Fernando Diniz. O zagueiro, assim, afirmou que os jogadores tricolores treinam exaustivamente para lidar com este tipo de situação no decorrer dos jogos.

“Ele (Fernando Diniz) coloca 12, 13 jogadores e a gente tem que tentar romper linha e sair da marcação. Ele coloca 9, 10 na pequena área para tentar sair jogando. É muito treino. Nós treinamos exaustivamente. Na terça foram 5km no pré-jogo, por isso estava com muita fé no nosso banco de reservas”, afirmou Felipe Melo depois da partida.

Internacional e Fluminense se reencontram na próxima quarta-feira (4), às 21h30, no Beira Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A equipe tricolor precisa vencer em Porto Alegre para conseguir uma classificação.

