Guardiola lamenta eliminação do Manchester City na Copa da Liga Inglesa

O técnico Pep Guardiola analisou a derrota do Manchester City para o Newcastle, na última quarta-feira, que eliminou sua equipe da Copa da Liga Inglesa. Após a partida, o treinador catalão elogiou sua equipe, mas falou que a Quádrupla Coroa não era uma obsessão.

“Vocês acham que o objetivo era ganhar o Quádrupla Coroa? Honestamente… não era. Competimos muito bem, é o que espero do meu time. E estamos mais do que satisfeitos com a Tríplice Coroa. Nossas expectativas eram grandes, mas não tão grandes para satisfazer os outros com isso. Viemos com isso em mente. Competimos muito bem e é isso”, disse Guardiola.

Na temporada passada, o Manchester City também decepcionou na Copa da Liga Inglesa e acabou eliminado nas quartas de final, para o Southampton. Desta vez, porém, o clube acabou caindo na terceira rodada, na fase de 16 avos de final, quando fazia sua estreia no torneio.

Sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester conquistou a Copa da Liga Inglesa quatro vezes, sendo todas elas consecutivas. As temporadas foram: 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. O time azul celeste é o segundo com mais títulos da competição.

