Sem conversa com o Flamengo por renovação, Everton Ribeiro recebe sondagens

Com contrato até o fim do ano com o Flamengo, Everton Ribeiro quer renovar com o clube em que é ídolo. No entanto, o capitão esbarra na falta de tratativas do Rubro-Negro, que ainda não o procurou para tratar dessa forma. Assim, enquanto isso, o camisa sete recebe sondagens de clubes do futebol brasileiro e do exterior.

Segundo o “ge”, Fluminense, Grêmio e São Paulo consultaram o estafe do jogador para saber o futuro dele. Além disso, clubes dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita também fizeram abordagens.

Em um primeiro momento, o Flamengo abordou o assunto renovação com Everton Ribeiro informalmente, indicando que é a favor da permanência do jogador. No entanto, Everton aguarda um posicionamento oficial do clube com seu estafe para prolongar o vínculo entre as partes.

Outros jogadores em fim de contrato

Aliás, não é apenas Everton Ribeiro que passa por este cenário no Flamengo. Bruno Henrique, Filipe Luís, David Luiz e Rodrigo Caio também têm contratos até o fim do ano. Ou seja, estão livres para assinar um pré-contrato com outro clube. Desses nomes citados, Bruno Henrique também está na mira de outros clubes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.