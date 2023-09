Alisson quis se matar ao passar por grave quadro depressivo

Alisson é considerado por Dorival Júnior uma das peças mais importantes do São Paulo, principalmente na conquista do título da Copa do Brasil. Ele, inclusive, ganhou a confiança do técnico e acabou adaptado na função de volante. Afinal, deu certo e ficou. Antes, porém, ele passou por um quadro depressivo e quis, inclusive, se matar.

“Momentos muito difíceis, momentos que passavam pela minha cabeça em tirar minha vida. Foi um momento muito complicado. E falei com o grupo depois do título da Copa do Brasil”, revelou Alisson ao “ge”, cuja entrevista será exibida na íntegra, domingo (1), na “TV Globo”.

Alisson, afinal, contou ter pedido à diretoria para deixar o clube após uma sequência de lesões e a derrota do São Paulo na final da Copa Sul-Americana. Durante a entrevista, porém, ele recordou como foi o início da depressão que o acometeu.

“Volta no ano passado, na final da Sul-Americana, eu machuco a coxa. Você perde o título, e eu não queria ficar fora dos jogos. Volto contra o América-MG, faço até o gol da vitória, mas em um treino, além da coxa, sinto uma dor no tendão”, disse o jogador.

Alisson: ‘Eu não queria mais jogar’

O jogador pareceu agradecido à diretoria do clube por tê-lo apoiado num momento de extrema dificuldade. As conversas com a família, afinal, também o ajudaram na recuperação. Ele, porém, relatou um momento bem complicado. Alisson ia largar o futebol.

“Foi um momento em que me cobrei muito por terem dado esse voto de confiança. Minha esposa até falava para eu não me cobrar tanto, para descansar. Em um amistoso aqui um dia, eu chego em casa, minha mente parece que dá uma travada. Eu ligo para o Rui (Costa, executivo de futebol) e falo: “Eu não quero mais jogar futebol, não quero mais aparecer no clube, quero me afastar e não quero receber um real de vocês. Só quero largar tudo isso que estou fazendo”, disse ele.

