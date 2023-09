Dirigente do Santos vai à CBF tratar de arbitragem e outros temas

Alexandre Gallo, coordenador técnico do Santos, está no Rio de Janeiro para uma série de reuniões na CBF. Dentre os temas que serão a bordados pelo dirigente, um deles é a arbitragem. Assim, Gallo se reunirá com Wilson Seneme e Alicio Pena Júnior, responsáveis pela responsáveis pela comissão de arbitragem da CBF.

“O objetivo é estreitar ainda mais a relação com a entidade máxima do futebol e discutir assuntos pertinentes ao Santos FC nesta sequência do Brasileirão”, anunciou o Santos.

No Rio de Janeiro, Alexandre Gallo está acompanhado pelo advogado Felipe Rossetto e pelo assessor especial da presidência, Clodoaldo Tavares Santana. Além do encontro com Wilson e Alicio, o trio também estará com Julio Avelar e André Benites, nomes do departamento de competições da CBF.

Se fora do campo o Santos busca estreitas a relação com a CBF, dentro dele não vai bem no Brasileirão. O Peixe é o 18° colocado, na zona de rebaixamento, com 24 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.