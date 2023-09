Relembre detalhes da última passagem de Mano pelo Corinthians

O Corinthians, enfim, anunciou Mano Menezes na tarde desta quinta-feira (28). O treinador, portanto, está de volta ao Timão após nove anos. O técnico, afinal, viveu momentos de altos e baixos pelo clube paulista em 2014.

Passagem de Mano em 2014

O treinador chegou no começo do ano para implementar um novo trabalho na equipe alvinegra. O Timão, afinal, não havia realizado uma boa campanha na temporada passada e precisava de uma extensa reformulação no elenco.

O Corinthians, assim, dispensou nomes como Emerson Sheik, Ibson e Douglas Cachaça no decorrer do ano. Mano Menezes, assim, tentou solucionar os problemas do elenco em um curto prazo, mas teve dificuldades em encontrar um padrão de jogo.

O Timão, afinal, não teve um bom começo de temporada e sequer passou da primeira fase do Campeonato Paulista. O clube paulista, no entanto, cresceu de produção no segundo semestre e conseguiu apresentar boas atuações no Brasileirão.

Evolução do Timão

Com as chegadas de Elias e Petros, Mano Menezes conseguiu encontrar uma cara para equipe alvinegra no decorrer da temporada. O time, portanto, terminou na quarta colocação do Brasileirão e garantiu uma vaga para Libertadores.

O Corinthians, contudo, não conseguiu conquistar nenhum título em 2014. Mano Menezes, assim, não correspondeu às expectativas criadas pela diretoria alvinegra e acabou sendo demitido do cargo no fim da temporada.

Retorno ao Corinthians

O Timão atualmente está na semifinal da Sul-Americana e ocupa o 11° lugar do Brasileirão. Depois de quase uma década longe, Mano Menezes retorna para tentar novamente mudar os rumos do clube paulista. O contrato do treinador é válido até dezembro de 2024.

O Corinthians entra em campo no próximo sábado (30), diante do São Paulo, às 18h30, no Morumbi, pelo Brasileirão. Mano Menezes deve ficar à beira do gramado e comandar os jogadores alvinegros no clássico.

