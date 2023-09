Vasco sofre transfer ban da Fifa por atraso nos pagamentos a clubes

O Vasco atrasou pagamentos referentes à compra de jogadores, enquanto aguarda o aporte financeiro da 777 Partners. Nesse sentido, o clube recebeu uma má notícia nesta quinta-feira (28) ao sofrer o Transfer Ban da Fifa. Lille-FRA, Nacional-URU e Atlético Tucumán-ARG acionaram a instituição em virtude das dívidas por Léo Jardim, Puma Rodríguez e Manuel Capasso. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal ‘ge’.

Vale destacar, que a SAF entrou em contato com alguns clubes e prometeu realizar o pagamento na última terça-feira. Contudo, não transferiu o dinheiro dentro do prazo estabelecido. Aliás, estava previsto o repasse no valor de R$ 120 milhões por parte da empresa norte-americana ao Cruz-Maltino no dia 23 de setembro. No entanto, a operação ainda não aconteceu, o que provocou a demora na quitação dos débitos.

Entenda o caso

Em janeiro, o Gigante da Colina chegou a acionar o Lille sobre as parcelas de pagamento da contratação de Léo Jardim. Na ocasião, a SAF quitou a dívida da primeira parcela um dia antes do clube sofrer o Transfer Ban. Na sequência, as próximas parcelas foram estipuladas para agosto de 2023 e fevereiro de 2024. Por outro lado, a referente ao mês passado ainda não caiu na conta do clube francês.

O Vasco também ainda não quitou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) ao Nacional, do Uruguai, referente à compra de 75% do lateral-direito Puma Rodríguez. Além disso, existe uma dívida de aproximadamente US$ 1,5 (R$ 7,8 milhões), pela compra de 50% dos direitos federativos de Manuel Capasso, no início da temporada.

O clube enfrenta o mesmo problema em outras duas negociações com rivais brasileiros. Até o momento, o Cruz-Maltino não quitou as compras de Lucas Piton e Jair, que chegaram vindo do Corinthians e do Atlético-MG, respectivamente.

Na época, a compra do volante girou em torno de R$ 13 milhões, porém o Vasco efetuou o pagamento apenas da primeira parcela. Os cariocas combinaram de pagar em quatro parcelas de US$ 657.894, mas, até o momento, só cumpriram com uma delas – a segunda teve seu prazo expirado em 25 de julho. Por isso, de acordo com o site “ge”, o Galo decidiu entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, de olho em aumentar a cobrança.

Atrasos não preocupam no momento

Apesar do Transfer Ban impedir que um clube inscreva novos jogadores, a SAF trabalha com tranquilidade para acertar os pagamentos antes mesmo do fim da temporada. Além do aporte financeiro da 777 Partners, a SAF também pretende normalizar o fluxo de caixa neste segundo semestre.