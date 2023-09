Flamengo marca reunião com Sampaoli; demissão deve ocorrer nas próximas horas

A diretoria do Flamengo marcou uma reunião com Jorge Sampaoli para a noite desta quinta-feira (28) para tratar da saída do treinador. Assim, a expectativa é que, ainda nesta quinta, ou no máximo na sexta-feira, o Rubro-Negro anuncie a saída do argentino. Para seu lugar, o clube tem conversas encaminhadas com Tite.

A informação da reunião entre diretoria e Sampaoli é do jornalista Venê Casagrande.

Mesmo sabendo de sua eminência queda no Flamengo, Jorge Sampaoli treinou o time nesta semana. Entretanto, o treinador sequer projetou a preparação para a partida contra o Bahia, sem dar aos jogadores informações sobre os adversários. Afinal, a tendência era que ele já não estivesse mais no clube no sábado, quando as equipes se enfrentam no Maracanã.

Sampaoli irá deixar o Flamengo após 39 jogos no comando da equipe. Neste período, foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas, além da eliminação na Libertadores e do vice-campeonato na Copa do Brasil.

