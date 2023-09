Grêmio deve ter Geromel e Carballo diante do Fortaleza

Para o jogo deste sábado (30), contra o Fortaleza, o Grêmio deverá ter dois importantes retornos em sua equipe titular. Recuperados de lesão, o zagueiro Geromel e o volante Carballo estão à disposição e deverão começar jogando. O duelo vale a possibilidade do Tricolor assumir a vice-liderança do Brasileirão, já que está somente um ponto atrás do Palmeiras.

Geromel está à disposição após uma lesão sofrida há três semanas. Anteriormente, ele tinha ficado quase um ano sem jogar devido a uma ruptura de ligamentos do joelho. Ele deve ganhar a oportunidade para substituir Rodrigo Ely, que está machucado e só deve voltar em outubro.

Por outro lado, a entrada de Carballo na equipe tem a ver não só com sua recuperação física. Afinal, Villasanti, o titular comum da primeira posição de meio-campo, está suspenso. Assim, mesmo com a perda do paraguaio, Renato poderá lançar o volante para o confronto na Arena Castelão.

Com Geromel e Carballo como as novidades, a delegação gremista já viajou para Fortaleza no começo da noite desta quinta-feira. O elenco ainda fará um treino na capital cearense na sexta, antes do jogo de sábado. A bola rola às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

