Torcedores do Boca cometem racismo antes da semifinal: ‘Macaco’

Um novo episódio de racismo marcou as horas que antecedem a semifinal da Libertadores, entre Boca Juniors e Palmeiras, no Estádio de La Bombonera, em Buenos Aires. Nesta quinta-feira (28), torcedores do Boca exibiram mensagens racistas para provocar palmeirenses que já estavam no estádio.

Em imagens divulgadas pela rede social Twitter, alguns torcedores do Boca exibem telefones celulares, onde é possível ler a palavra ‘macaco’. Em tom provocativo, eles mostravam a mensagem para os torcedores do Palmeiras, que estão em uma área superior do estádio em relação a onde ficam os fãs da equipe da casa. Manifestações desse tipo são comuns contra torcidas de times brasileiros na Argentina.

Embora a divulgação das imagens já tenha causado indignação nas redes sociais, a Conmebol não se manifestou sobre o caso até cerca de duas horas antes do jogo. A punição a atos racistas, aliás, é alvo de grande polêmica quando se trata da entidade sul-americana. Afinal, vários clubes brasileiros já denunciaram práticas racistas de torcidas adversárias ao redor da América do Sul. Mas pouco ou nada tem sido feito afim de coibir tais práticas.

O jogo entre Boca Juniors e Palmeiras começa às 21h30. A partida, entretanto, é apenas a de ida, com o confronto de volta marcado para a próxima quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.

