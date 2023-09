Fim da linha: Sampaoli não é mais técnico do Flamengo

Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo. O clube anunciou, na noite desta quinta-feira (28), a saída do treinador, após o vice-campeonato para o São Paulo na Copa do Brasil. Este, aliás, foi o estopim para o término da relação entre as partes, que nos últimos meses contou com confusões, polêmicas e frustrações.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira” disse a nota oficial.

Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira, tem negociações avançadas com o Flamengo para ocupar o cargo.

Para rescindir com o treinador, o Flamengo pagará a multa de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões).

Além da derrota na decisão, foi com Sampaoli que o Flamengo foi eliminado na Libertadores, ainda na fase de oitavas de final, contra o Olimpia. No total, o treinador teve 39 jogos no time carioca, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Era Sampaoli no Flamengo

Os resultados em campo demonstraram um Flamengo sem sintonia, especialmente entre jogadores e treinador. O primeiro episódio que causou desconforto no elenco foi entre Pedro e Pablo Hernández, ex-preparador físico de Jorge Sampaoli. Após o argentino acertar o atacante com um soco, o clube o demitiu. No entanto, a posição do treinador perante a situação, principalmente em seu pronunciamento nas redes sociais, incomodou o elenco.

Com os nervos um pouco exaltados, o Flamengo se encontrou em um cenário de crise. Nas últimas semanas, jogadores brigaram durante treinamento (Gerson e Varela) e até mesmo dirigente (Marcos Braz) se envolveu em briga com torcedor. Assim, os episódios exemplificam o ambiente conturbado.

Além disso, alguns atos do treinador não caiu bem entre os torcedores. No primeiro jogo da decisão, no Maracanã, por exemplo, Sampaoli deixou o campo antes mesmo do fim do primeiro tempo. Já na segunda partida, assim que o árbitro terminou o confronto, o argentino foi para o vestiário. Para os rubro-negros, esperava-se que Sampaoli ficasse no gramado para confortar os jogadores. Mas, esse papel foi feito por Dorival Júnior, ex-treinador do Flamengo e, com o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil.

