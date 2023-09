Ônibus com torcedores do Palmeiras é apedrejado na Bombonera

Um ônibus que levava torcedores do Palmeiras para o jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, acabou recebido a pedradas pouco antes da chegada ao Estádio de La Bombonera, nesta quinta-feira (28). Ainda não há informações sobre eventuais feridos, mas o clube já tomou conhecimento do incidente, que aconteceu por volta das 18h30 (de Brasília).

O ônibus seguia para o estádio com escolta policial, mas isto não impediu que torcedores do Boca atirassem pedras contra o veículo. Assim muitos deles optaram por descer dos ônibus atacados e seguir de táxi para o estádio onde acontecerá a partida válida pela semifinal da Copa Libertadores. Apesar do susto, muitos torcedores do Palmeiras conseguiram entrar no estádio com antecedência para acompanhar a partida.

A recepção hostil contra torcedores brasileiros tornou-se comum em jogos que acontecem na Argentina. Sobretudo na casa do Boca Juniors, já havia a expectativa de possíveis incidentes antes do jogo. Já do lado de dentro da Bombonera, torcedores do Boca cometeram atos de racismo contra palmeirenses. A bola rola para o jogo de ida da semifinal às 21h30, de Brasília.

