Mirassol vence o CRB e ainda sonha com o G4 da Série B

O Mirassol derrotou o CRB nesta quinta-feira (28), por 1 a 0, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado fez os paulistas ultrapassarem os alagoanos na tabela e ainda sonham com a subida de divisão. A equipe da casa chegou aos 46 pontos, ficando assim um ponto acima do time de Maceió, de quem tomou a nona colocação na classificação.

O único gol do jogo saiu aos 35 minutos da primeira etapa. Após cruzamento da direita, em cobrança de falta, Zé Roberto cabeceou, Diogo Silva espalmou no reflexo, mas Guilherme Biro pegou a sobra e fez 1 a 0. Embora o placar tenha sido magro, o Mirassol foi superior ao CRB na etapa inicial e até poderia sair com um marcador mais dilatado a seu favor.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais duro e brigado, com menos chances de gol. Ainda assim, o CRB buscou um pouco mais empate, especialmente em chegadas de bola parada. Mas o time da casa seguiu jogando um futebol melhor e quase aumentou em dois chutes de Julimar. Perto do fim, Cristian Renato chutou para boa defesa de Diogo, que se repetiu em disparo de Fernandinho, já nos acréscimos.

Na rodada seguinte, o Mirassol recebe o Londrina, na terça-feira da próxima semana. Enquanto isso, o CRB recebe o Ceará, em jogo que acontece três dias depois.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.