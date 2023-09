Mano Menezes garante que retomará a ‘marca’ do Corinthians

Mano Menezes, enfim, está de volta ao Corinthians. Após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o técnico gaúcho retoma o comando do clube, onde passou anteriormente por duas vezes. Lá, ele viveu os melhores momentos de sua carreira e, nesta quinta-feira (28), falou pela primeira vez como comandante para o restante da temporada de 2023. Pelo Timão, Mano soma 248 jogos, com 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas.





De acordo com o treinador, um de seus compromissos será retomar a força do Timão. Ele relembrou os momentos gloriosos que teve à frente da equipe e destacou que faz parte da história corintiana ter elencos fortes e vencedores. Assim, o Fiel torcedor se sente identificado e apóia ainda mais o time, como sempre aconteceu nos grandes momentos:

“Como é a terceira vez que a gente inicia uma relação, acho que temos uma coisa que foi muito boa, deixada para trás. Mas podemos dar a garantia de que o torcedor verá novamente uma equipe como gosta de ver. Com uma característica das equipes que sempre dirijo, das equipes do Corinthians, lá atrás, para a gente ser forte como sempre foi, ter o torcedor ao nosso lado. Isso sempre foi a marca do Corinthians para que a gente volte a viver dias vitoriosos”.

A provável estreia de Mano é no Majestoso deste sábado, contra o São Paulo, pelo Brasileirão. A bola rola para o clássico, que acontece no Morumbi, às 16h.

