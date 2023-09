Varela curte postagem do Flamengo sobre demissão de Sampaoli

Após a demissão do técnico Jorge Sampaoli, do Flamengo, o lateral-direito Varela curtiu a postagem oficial do clube confirmando a saída do argentino. A notícia teve a confirmação oficial por parte do clube no começo da noite desta quinta-feira (28), em nota divulgada através das redes sociais.

A curtida de Varela na postagem do Fla sobre Sampaoli foi possível de observar na rede social Instagram. Esta foi, aliás, uma das primeiras interações na postagem. Assim como o uruguaio, outro nome ligado a jogadores rubro-negros também curtiu. Foi o empresário Márcio Cruz, agente do atacante Éverton Cebolinha, jogador que perdeu espaço com o treinador, no time titular.

Embora não haja registros de discussões diretas entre Varela e Sampaoli, o lateral-direito se envolveu em uma grande polêmica enquanto o técnico estava no comando. Antes da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, ele e o meio-campista Gerson brigaram, em um treino na véspera do jogo. O lateral saiu com o nariz quebrado, em mais um episódio ríspido nas internas do Flamengo, chamado oficialmente pelo clube de ‘entrevero’.

