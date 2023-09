Luva de Pedreiro amplia nome do filho em homenagem ao Vasco

O influenciador Iran de Santana, o Luva de Pedreiro, revelou em entrevista ao Podpah #691 que decidiu ampliar o nome do filho em homenagem ao Vasco. Afinal, o Gigante da Colina é seu time do coração. Assim, o bebê, que seria chamado de Cristiano Ronaldo Júnior por causa do craque português, agora também vai receber um “da Gama”.

Luva disse que o menino terá o nome dos “maior ídolos” do pai.

“O nome vai ser Cristiano Ronaldo Júnior da Gama Laurino Santana, que é o nome da minha mulher. Receba”, disse Iran.

Ele contou que o atacante Cristiano Ronaldo, hoje no clube saudita Al-Nassr, foi o primeiro a saber que Luva seria pai. O influenciador brasileiro o abordou no hotel em que o time ficou hospedado.

“Contei pessoalmente. Ele é gente boa. Trocamos muita ideia”, disse.

O romance com Távila Gomes começou em abril deste ano. Em agosto, Luva de Pedreiro disse que seria pai, mas sem revelar a parceira. Em setembro, ele realizou o chá revelação anunciando que o bebê é um menino. Inclusive, foi neste evento que Luva apresentou a mãe da criança. Távila Gomes tem 27 anos e é natural da cidade de Patos, no interior da Paraíba.

Apesar de rumores de crise na relação, os dois afirmam que seguem unidos. Távila, inclusive, falou sobre o namoro e elogiou Luva por ser carinhoso.

“A gente é bem grudento, nos falamos 24h por dia, somos bastante apegados um ao outro”, disse.

