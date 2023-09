Libertadores: Palmeiras segura empate na Bombonera. Allianz vai tremer na volta

O Palmeiras não fez grande jogo nesta quinta-feira (28/9), na Bombonera contra o Boca Juniors, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Porém, mesmo cometendo alguns erros defensivos, que deram ao rival oportunidades de gol, e falhando nos raros arremates a gol, segurou o empate em 0 a 0. Um excepcional resultado que leva a decisão totalmente em aberto para a partida de volta na quinta-feira (5/10) no Allianz Parque, que certamente será um caldeirão, tal e qual foi a Bombonera com a fantástica torcida Xeneize, que não parou um minuto de apoiar o time argentino.

Com o resultado, quem vencer em São Paulo vai à final contra Internacional ou Fluminense (na ida, no Rio, 2 a 2). Novo empate, decisão nos pênaltis.

Palmeiras fechado e Boca muito perigoso

O Verdão entrou com três na zaga (Marcos Rocha atrás), Artur caindo pela direita e o ataque sendo completado com Veiga e Rony. O Palmeiras jogou mais fechado. Teve um bom ataque que terminou em finalização perigosa de Artur, mas o Boca esteve sempre perto da área de Weverton, atacando por todos os flancos. Teve um lance de perigo, quando Barco passou pela marcação de Mayke e cruzou para Merentiel pegar mal na bola. Saiu raspando a trave esquerda de Weverton. E outro em que Medina entrou livre e Weverton abafou. Aliás, nos 15 minutos finais só deu Boca. Cavani desperdiçou uma ao cabecear fora. Enfim, foi sorte o Palmeiras seguir para o intervalo com o empate.

Segundo tempo

A etapa começou insossa até Veiga receber livre um passe de Marcos Rocha e, pela esquerda, perder ótima chance, mas chutando para fora. O lance acordou o Boca, que quase marcou quando Piquerez rechaçou mal a bola e Advincula cruzou para Fabra cabecear para grande defesa de Weverton. Na conclusão, Merentiel mandou para a rede, mas teve falta do atacante e o tento foi anulado. Pouco depois, aos 23, Barco, o melhor em campo, fez grande jogada para defesa parcial de Weverton. Cavani iria marcar, mas Murilo abafou. Apesar da pressão, o jogo caminhou para o empate sem gol. Ufa! Enfim, decisão será em São Paulo.

BOCA JUNIORS 0X0 PALMEIRAS



Primeiro jogo da Semifinal da Libertadores

Data: 28/9/2023

Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)

BOCA JUNIORS: Romero; Advíncula, Figal, Rojo (Valentini, 25’/2ºT) e Fabra; Medina, Pol Fernández (Campuzzano, 32’/2ºT), Ezequiel Fernández (Zebalos, 41’/2ºT) e Medina; Merentiel (Benedetto, 32’/2ºT), Cavani e Barco (Janson, 25’/2ºT). Técnico: Jorge Almirón

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho, 49’/2ºT), Gabriel Menino (Richard Ríos, 33’/2ºT) e Raphael Veiga; Mayke (Breno Lopes, 49’/2ºT), Artur (Luís Guilherme, 33’/2ºT) e Rony (Endrick, 49’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán e Sebastián Vela (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Advíncula, Benedetto* (BOC); Zé Rafael, Abel Ferreira (PAL)

(*) Recebeu o cartão no banco de reservas

Cartões vermelhos:

