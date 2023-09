Londrina quebra série negativa e vence o Sampaio Corrêa

Depois de uma série de sete partidas sem vencer, o Londrina bateu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta quinta-feira (28). O jogo foi no Estádio do Café e marcou a primeira vitória do Tubarão desde agosto. Ainda assim, o time paranaense não deixou e penúltima posição, com 24 pontos. Já o Sampaio é o 13º colocado, com 34.

O jogo não teve grandes emoções, mas o Londrina foi superior a um Sampaio pouco inspirado, no geral. O primeiro e único gol saiu aos 19 minutos, quando Paulinho Moccelin bateu de perna esquerda e acertou o canto de Luiz Daniel, abrindo o marcador. Melhor no jogo, o time da casa já tinha descontado um gol anulado, anteriormente. Os maranhenses, por outro lado, pouco criaram até o intervalo.

No segundo tempo, o Londrina seguiu superior, mas sem criar grandes oportunidades. Apostando muito no jogo aéreo, o Tubarão manteve a bola no ataque, enquanto o Sampaio praticamente não chutava em gol. Os paranaenses voltam a campo na próxima terça, diante do Mirassol, enquanto o clube de São Luís enfrenta o Novorizontino, no próximo fim de semana.

