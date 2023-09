Vitória e Sport lutam pela liderança da Série B do Brasileiro

Nesta sexta-feira (29), dois jogos valem a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela sequência da 30ª rodada, Vitória e Sport entram em campo em horários diferentes, mas podem trocar de lugar no primeiro posto da competição nacional.

O Sport, segundo colocado, com 55 pontos, vai ser o primeiro a jogar. A equipe entra em campo contra o Avaí, em Florianópolis, às 19h. E só vencer interessa para o Leão da Ilha assumir a liderança. Afinal, chegaria a 58 pontos e pressionaria os baianos a conseguir um resultado positivo, em seu jogo que acontece posteriormente.

O Vitória, por outro lado, tem um desafio um pouco mais cômodo. A equipe joga no Barradão às 21h30, diante do Tombense. Aliás, caso os pernambucanos tropecem, os rubro-negros ganham até uma possibilidade de expandir sua vantagem na liderança da competição. Se acaso o ‘secador’ funcionar, o Vitória pode até acabar a rodada cinco pontos à frente do vice-líder.

Os dois rubro-negros chegam a esta 30ª rodada em um momento de forma semelhante. Ambas equipes vêm de duas vitórias consecutivas dentro da Série B e procuram manter a forma positiva no campeonato. Mas é do Sport o melhor ataque (44 gols), além do vice-artilheiro do campeonato, Vágner Love, com dez tentos.

