Veiga diz que o Palmeiras, no duelo do Allianz, ‘será diferente’

Raphael Veiga, após o empate com o Boca em 0 a 0, na Bombonera, pela ida da semifinal da Libertadores, disse que é preciso celebrar o empate. Afinal, o resultado nesta 5ª feira (28/9) deixa tudo em aberto para a volta, em São Paulo. E que a pressão que o time sofreu das arquibancadas , com a tradicional energia da torcida, agora muda de lado.

“Não foi o resultado que a gente queria, mas não dá pra falar que foi um mal resultado. A gente vai decidir em casa com a nossa torcida e no Allianz é diferente”.

Veja aqui as atuações do Palmeiras contra o Boca

Rapahel Veiga sabe que não fez um grande jogo. Atuou um pouco mais à frente, centralizado no ataque. Foi bem marcado e teve poucas bolas. Mas saiu lamentando, pois desperdiçou a grande chance do Verdão, no segundo tempo.

“A gente sabe que o jogo deste nível, uma semifinal de Libertadores, não vamos ter tantas oportunidade. Desta vez, não tivemos muitas chances, comparado ao que temos em outros jogos. Eu tive uma chance e peguei errado na bola, acontece”.

