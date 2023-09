Abel se irrita com as perguntas após empate com o Boca

Abel Ferreira celebrou o empate do Palmeiras com o Boca Juniors, 0 a 0, pela ida da semifinal da Libertadores. O treinador considerou excelente resultado, pois o time agora jogará a volta em casa. Mas, também estava muito irritado e irônico nas respostas, principalmente quando perguntado sobre o fato do Verdão não ser eficaz ofensivamente: apenas dois gols nos últimos seis jogos.

“Não tomamos gols há mais de 500 minutos e querem ver o lado negativo, fazermos poucos gols. Desde que cheguei ao Palmeiras, dou meu melhor e arranjo soluções. E contra o Boca jogaram aqueles que eram os melhores para enfrentar este rival. Tanto que surpreendemos o rival. Nosso time não foi mal. E falta criação? Tem que falar com departamento médico. Se Dudu estiver bem joga”, disse ironicamente, pois Dudu, o craque do time, só voltará em 2024.

Abel e a ‘vantagem’

E mais uma vez celebrou o resultado, lembrando que no Allianz o time tem tudo para vencer e se garantir na decisão contra o Internacional ou Fluminense.

“Queríamos muito ganhar, não deu. Empatamos, mas temos a vantagem. Foi um jogo consistente, equilibrado, e agora vamos aproveitar a vantagem de jogar com nosso público, conhecemos bem os cantos da nossa casa” disse,

