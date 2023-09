Goleiro do Boca critica gramado do Allianz: ‘Sintético é para hóquei’

Palmeiras e Boca Juniors empataram sem gols nesta quinta-feira (28), na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Agora, os dois times decidem quem será finalista da competição na semana que vem, no Allianz Parque. Contudo, o gramado do estádio palestrino vem sendo alvo de protestos dos jogadores e dirigentes xeneizes.

Após a partida na Bombonera, o goleiro do Boca Juniors, Sergio Romero, criticou o gramado sintético usado pelo Palmeiras no Allianz Parque.

“O que me preocupa simplesmente é ser sintético e não gramado natural. É raro que a esta altura da vida estejamos falando que uma equipe de futebol tem campo sintético. A Conmebol e a Fifa deveriam dizer: ou híbrido ou natural. Porque é futebol. Para o campo sintético tem hóquei. Temos que fazer um bom jogo, ganhar o jogo. E se não ganharmos, temos pênaltis”, disse Romero, após a partida.

Não é a primeira vez que alguém do Boca Juniors reclama do gramado sintético do Allianz Parque. Antes do duelo desta quinta-feira, o vice presidente e ídolo do clube, Riquelme, disse que a equipe teria de enfrentar o campo sintético, “que não é a mesma coisa, de acordo com ele.

O Verdão decidiu instalar a grama sintética no Allianz Parque em 2020, depois de passar anos tendo dificuldades para ter um bom campo natural. Muito também se passa pela quantidade de shows que o estádio recebe durante o ano.

