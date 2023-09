Tons bem diferentes nos empates pelas semifinais da Libertadores

O futebol brasileiro está um pouco mais próximo de fazer mais uma final da Libertadores. Na Bombonera, o Palmeiras segurou o 0 a 0 com o Boca Juniors. O Verdão deu um passo importantíssimo para jogar a decisão com quem passar do duelo entre Internacional e Fluminense.

A partida em Buenos Aires, aliás, não foi das mais emocionantes. O Boca teve o domínio das ações, mas criou poucas chances, esbarrando no forte sistema defensivo armado pelo técnico Abel Ferreira, com destaque para a dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo. Ofensivamente, no entanto, a equipe paulista deixou a desejar.





Se as emoções foram escassas na Bombonera, o mesmo não se poder dizer do confronto entre Fluminense e Internacional, no Maracanã, que terminou com o placar de 2 a 2. Sobraram qualidade e técnica, num grande espetáculo. E o time gaúcho tem muito mérito nisso. O Colorado de Eduardo Coudet veio disposto a encarar o Tricolor e esteve muito perto de levar ótima vantagem para a partida de volta.

Quando vencia por 1 a 0, o Fluminense teve Samuel Xavier expulso e viu o Inter virar. A classificação parecia se distanciar, mas o técnico Fernando Diniz mudou taticamente a equipe carioca, que, embalada pela torcida, buscou forças para reagir. Mesmo com um a menos, o time cresceu na partida e arrancou o empate.

Quem segue na Libertadores?

Nos jogos de volta, na semana que vem, o Palmeiras conta com a força do Allianz Parque e é favorito diante do Boca, apesar da pesadíssima camisa dos argentinos. No Beira-Rio, o Inter entra com pequena vantagem, mas o Fluminense tem futebol suficiente para trazer a classificação à decisão do titulo, dia 4 de novembro, no Maracanã. Quem serão os dois finalistas é muito difícil cravar. A única certeza é de que serão grandes jogos.

