Dorival pede profundidade a James, para jogador ser titular no São Paulo

James Rodriguez ainda busca conseguir um espaço no São Paulo. Mas a questão agora não é só física. O jogador atuou nas últimas duas partidas da equipe no Brasileirão e teve boas atuações marcando, inclusive, seu primeiro gol pelo Tricolor. Contudo, o técnico Dorival Júnior acredita que o colombiano ainda precisa dar um passo a frente para se firmar entre os titulares.

Segundo o treinador, falta profundidade a James, se aproximar mais da área, dos atacantes. Ele deu o exemplo de Luciano, que também mudou suas características com o passar do tempo e evoluiu no São Paulo.

“Ele é um meia clássico, que arremata bem, pifa bem e talvez não tenha profundidade. Contra o Coritiba ele fez, e estamos cobrando isso dele. O Luciano não tinha isso (profundidade) um tempo atrás e infiltrava com bola dominada. Hoje ele já busca o ataque na última linha. Eu tenho jogadores com características próximas. O Luciano já gosta de pisar bastante na área. O James aproxima e busca entrar na área. Aos poucos a gente vai ajustando e tentando achar os movimentos de cada jogador”, disse Dorival, após o duelo contra o Coritiba.

É provável que James tenha mais chances em campo a partir de agora. Afinal, ele acabou preterido em algumas partidas de mata-mata, como as finais da Copa do Brasil, com jogos de maior intensidade. Assim, com poucos objetivos no Brasileirão, o treinador do São Paulo deve utilizar o colombiano mais vezes para que ele se ajuste ao time e seja fundamental em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook