Hora da verdade: Internacional terá sequência de batalhas no Beira-Rio

O Internacional se prepara para uma sequência de renhidas batalhas no Beira-Rio. Às margens do Lago Guaíba, o Colorado chega ao momento mais crucial da temporada: aquele de separar os homens dos meninos. Afinal, o time vermelho joga por uma final de Libertadores, com um clássico mastodôntico contornando suas pretensões internacionais.





O primeiro desafio seria, na teoria, mais “suave” para o torcedor esquentar o seu chimarrão e preparar um churrasco na Avenida Padre Cacique, neste sábado (30), antes das 21h, pela rodada 25 do Brasileirão. No entanto, o Inter é o 14º lugar e precisa abrir os olhos, pois a turma que briga contra o Z4 já está ali no cangote. Assim, até os refletores do Beira-Rio sabem que trata-se de um jogo de risco para os gaúchos.

O técnico Eduardo Coudet deve escalar uma equipe reserva contra o adversário carijó. Os titulares, portanto, seriam preservados para a semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (4), contra o Fluminense, em Porto Alegre. Alguns, inclusive, nem no banco ficariam.

Enquanto a massa colorada vive a expectativa por uma final, Cacho terá de quebrar a cabeça, no CT Parque Gigante, para colocar uma equipe em campo no fim de semana. Uma possível formação seria: Keiller; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel; Bruno Henrique, Gustavo Campanharo e Gabriel Barros; Lucca e Luiz Adriano. De Pena e Bustos estão fora, por suspensão.

Prepare a alma, torcedor do Internacional!

No meio de semana, o Internacional joga a sua vida. Depois de um 2 a 2 no confronto de ida, precisa, agora, vencer o Fluminense para retornar ao Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro, como finalista da Copa Libertadores. É aquele instante quando as antíteses aparecem com frequência na análise da crônica esportiva: “céu e inferno”, “tudo ou nada”, entre outras velhas expressões.

Em seguida, fechando esta trinca de decisões, o Internacional recebe o Grêmio, em um clássico extremamente tenso. Ou chega com o dedo em riste pela classificação. Ou com a crista baixa por uma possível queda. O Tricolor venceu os dois encontros neste ano. E tem mais: quando passou pelo Inter, em 2020, Coudet foi sempre derrotado pelo arquirrival (quatro derrotas e um empate).

