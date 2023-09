Antes de Tite, Flamengo consultou a situação de Carlos Carvalhal

O Flamengo tem conversas encaminhadas com Tite para ele ser o novo treinador da equipe. No entanto, ainda com Jorge Sampaoli no comando técnico, o clube carioca consultou a situação de um desejo antigo da diretoria. Trata-se de Carlos Carvalhal, que deixou o Celta de Vigo, da Espanha, em junho.

Segundo a jornalista Raisa Simplicio, o Rubro-Negro consultou a situação de Carvalhal, de 57 anos, antes da final da Copa do Brasil. Mas, após o vice-campeonato, a cúpula não fez mais contato. Agora, o Almería, da Espanha, tem interesse na contratação do português.

As conversa encaminhadas entre o clube carioca e Tite fizeram com que Carlos Carvalhal ficasse em segundo plano. O estafe do treinador, aliás, foi avisado por representantes do clube que o brasileiro é o nome preferido da diretoria.

Carlos Carvalhal já esteve no radar do Flamengo

O Flamengo buscou a contratação de Carvalhal em 2020, após a saída de Domènec Torrent. No entanto, o treinador, que anteriormente tinha afirmado que “não se recusa um clube como o Flamengo”, não aceitou fechar com o Rubro-Negro. Naquele momento, ele alegou problemas pessoais como motivo para a recusa.

