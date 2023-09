Jogadores do Palmeiras consideram empate justo na Bombonera

O Palmeiras conseguiu segurar o empate sem gols contra o Boca Juniors nesta quinta-feira (28), na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Verdão não conseguiu se impor como de costume e deixou o gramado satisfeito com o resultado e acreditando que o placar foi ”justo” no fim das contas.

Capitão e um dos destaques do time na partida, o zagueiro Gustavo Gómez falou da atmosfera da Bombonera e admitiu que o Palmeiras não fez um primeiro tempo. Contudo, o defensor espera que o Allianz Parque seja o fator decisivo para o Verdão chegar a mais uma final.

“Um ambiente top, semifinal da Libertadores contra um grande time, muita história envolvida, tanto deles como nossa. Acho que o jogo foi muito parelho, equilibrado. No primeiro tempo fomos mais incomodados. No segundo tempo ajustamos e conseguimos equilibrar. Eles têm experiência, atacantes bons, mas a defesa fez um jogo bom. Agora é descansar e trabalhar para fazer um jogo bom e chegar mais uma vez em uma final de Libertadores”, disse Gustavo Gómez.

Já o goleiro Weverton reiterou que o placar foi justo para as pretensões das equipes. Além disso, o arqueiro também afirmou que o Allianz Parque pode fazer a diferença para a classificação palestrina.

“Era como prevíamos, um jogo equilibrado, de intensidade. Não conseguimos levar dificuldades, mas eles também não. Foi um jogo equilibrado, um empate justo. Agora dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, vamos atrás do resultado. Vale vaga na final da Libertadores e vamos fazer o que for preciso para alcançarmos esse objetivo”, falou Weverton.

Como fica a situação do Palmeiras na Libertadores?

O Palmeiras joga por qualquer vitória em casa para chegar em uma final da Copa Libertadores. A terceira vez na era Abel Ferreira. Contudo, em caso de empate no Allianz Parque, o confronto será decidido nas penalidades.

