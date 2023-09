Santos tem pior aproveitamento de sua história como mandante no Brasileirão

É inegável dizer que o Santos faz uma campanha desastrosa no Campeonato Brasileiro. A diretoria previa o time na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe amarga a 18ª posição na tabela. Muito deste fraco desempenho se passa pelo baixo aproveitamento na Vila Belmiro.

Para ter uma noção, o Santos mais empatou do que venceu jogando em casa. Como mandante, foram 12 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Foram 18 gols feitos e 18 sofridos. Um aproveitamento de 47,2%. Se tivesse 100% de aproveitamento, seria possível alcançar os sonhados 45 pontos e escapar do rebaixamento.

A pior marca do Santos como mandante no torneio de pontos corridos aconteceu no ano passado. Em 2022, com jogos na Vila Belmiro e Arena Barueri, a equipe conquistou 29 dos 57 pontos possíveis, com aproveitamento de 50,8%. Superou, assim, uma marca negativa que durava 13 anos.

Afinal, o pior aproveitamento do Peixe como mandante, antes do atual período, aconteceu no Brasileiro de 2009. Naquela edição, o Santos somou oito vitórias, seis empates e cinco derrotas na Vila Belmiro. Além disso, contabilizou 35 gols marcados e 27 sofridos. Um total de 52,6% dos pontos obtidos.

Santos tem oportunidade para melhorar desempenho na Vila

Por fim, o Peixe tenta melhorar o aproveitamento neste domingo (01), quando enfrenta o Vasco, na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogo ganhou tons dramáticos já que as duas equipes se encontram na parte de baixo da tabela e brigam desesperadamente contra o rebaixamento.

