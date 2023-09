Corinthians tira Rojas do clássico e corre para tê-lo na Sula

O Corinthians se prepara para encarar o São Paulo neste sábado (30), às 18h30, no Morumbi, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Timão não esconde que seu foco está na próxima terça-feira (3). Afinal, o Alvinegro tem o duelo de volta contra o Fortaleza, pela semifinal da Sul-Americana, fora de casa. E, para este embate, o time do Parque São Jorge corre para ter de volta o meio-campista Rojas.

Desfalque na primeira partida por conta de dores no músculo da coxa esquerda, o paraguaio intensificou tratamento no CT Joaquim Grava para tentar ficar disponível para a partida contra o Fortaleza. Para isso, o Corinthians não deve nem relacionar Rojas para o clássico contra o São Paulo.

Rojas estava relacionado para o duelo de ida contra o Fortaleza, mas foi cortado horas antes do confronto começar, por conta de dores na coxa esquerda. Ele acabou vetado pelo departamento médico, pouco antes da bola rolar na Neo Química Arena. Aliás, para a recuperação do paraguaio, o Timão vem se espelhando justamente no rival deste final de semana.

Afinal, o Corinthians temia que colocar Rojas em campo neste momento poderia agravar a lesão. O mesmo aconteceu com Arboleda, do São Paulo, que se recuperava de uma lesão na coxa esquerda, sofrida com a seleção do Equador. O defensor começou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas acabou substituído ainda nos primeiros minutos do embate.

Assim, Mano Menezes não terá Rojas em sua estreia pelo Timão. Com Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians vinha sendo escalado com os garotos Wesley e Pedro, mas a formação pode ser modificada pelo novo treinador.

