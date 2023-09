São Paulo anuncia título da Copa do Brasil na Times Square

As comemorações da conquista inédita da Copa do Brasil não param no São Paulo. E o mundo inteiro sabe da conquista tricolor. Afinal, um telão gigante na Times Square, em Nova Iorque, “anunciou” a conquista sobre o Flamengo nos últimos dias. O momento foi registrado pelo presidente do clube, Júlio Casares.

O mandatário publicou o vídeo em suas redes sociais. No vídeo, jogadores e comissão técnica do São Paulo são parabenizados pelo título da Copa do Brasil, em meio a outras propagandas sem relação com futebol. Na legenda, Casares volta a dizer que o Tricolor ”voltou a ser protagonista”.

“Enquanto isso, continuamos na TIMES SQUARE NEW YORK …. O São Paulo voltou!!! É protagonista sim!”, escreveu Júlio Casares.

O São Paulo derrotou o Flamengo na grande final e conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor venceu no Maracanã por 1 a 0, com gol de Calleri. No embate de volta, no Morumbi, empate por 1 a 1. Bruno Henrique marcou para o Rubro-Negro, e Nestor marcou o gol do título.

